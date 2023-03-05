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Сора Рахмонова о победе брата: «Очень переживали»

Сестра Шавката Рахмонова Сора о победе брата:  «Казахстан, поздравляю всех с победой! Брат, поздравляю тебя! Мы очень переживали всей семьей.

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