Глава государства прибыл в Мангистау с рабочим визитом

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Мангистаускую область, - передает inAktau.kz со ссылкой на Акорду. Президент ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.
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