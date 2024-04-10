За то, правша человек или левша, возможно, отвечают гены

Редкие генетические варианты, которые изменяют белки в основании каркаса, гарантирующего форму клеток, отслеживают «подпись» тех, кто использует левую руку в качестве доминирующей: это предполагает исследование, опубликованное в журнале Nature.
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