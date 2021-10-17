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Советы еврейской мамы своему женившемуся сыну

Советы еврейской мамы своему женившемуся сыну

Не ожидай от своей Жены, что она будет относиться к тебе как я. Этого никогда не будет, она тебя не рожала.

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Наталия Татарчук
Мудрая мама!
Vera Dobryagina
Каждой семейной паре выписать красивым шрифтом эти мамины советы, вставить в рамку и повесить в супружеской спальне над кроватью! И будет всем счастье!
Jolie
вот-вот!!) А то сейчас как-то всё с ног на голову...) особенно

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