Грегг Попович – о 1-м месте по победам в НБА: «Разделяю этот рекорд со всеми игроками и тренерами, с которыми вместе работал»

Главный тренер «Сперс» Грегг Попович высказался после матча с «Ютой» (104:102), по итогам которого вышел на 1-е место по победам среди тренеров в истории НБА.

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