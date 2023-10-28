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Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ в районе Спорного

Министерство обороны России обнародовало видео, на котором запечатлено уничтожение позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Спорное в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Юг".

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