Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ в районе Спорного

Министерство обороны России обнародовало видео, на котором запечатлено уничтожение позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Спорное в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Юг".
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