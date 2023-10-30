Налоговая инспекция приглашает ноябрян на онлайн-семинар

Предпринимателей и юрлиц из Ноябрьска приглашают на онлайн-семинар. На мероприятии расскажут о едином налоговом счете, о возможности получения налоговых уведомлений и требованиях об уплате задолженности через личный кабинет на портале «Госуслуги».