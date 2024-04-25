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Выясняют на основании чего убитая доверилась насильникам

Выясняют на основании чего убитая доверилась насильникам

Двое крымских парней признались в убийстве 23-летней девушки, тело которой закопали в ближайшем лесу.

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Комментарии
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Eduard
Сколько все просят хуи таким отрезать?Сколько можноюпросить Смертную казнь ваести?О ни лишили жизнь кого-то значит на свою не имеют права!
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14 час.
Eduard
Сколько можно кормить содержать тварей,они добрыми там не становятся и не будут,это единичные случаи!
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14 час.
Eduard
Всё свой пенис удержать не могут.Вон розетка рядом туда суй!
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14 час.

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