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Царьград

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Захарова разоблачила использование символики Украины для разрушения культуры

Захарова разоблачила использование символики Украины для разрушения культуры

На Восточном экономическом форуме Мария Захарова заявила, что украинские политики использовали национальную символику для прикрытия разрушения независимости и культуры страны, начиная с 1990-х годов.

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