Глава МИД Турции Фидан: Мы убедили Россию и Иран не помогать Асаду Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара убедила и Россию, и Иран не вмешиваться военным путем в Сирию во время наступления группировок вооруженной оппозиции, которое привело к свержению режима президента Башара Асада.