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Глава МИД Турции Фидан: Мы убедили Россию и Иран не помогать Асаду

Глава МИД Турции Фидан: Мы убедили Россию и Иран не помогать Асаду Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара убедила и Россию, и Иран не вмешиваться военным путем в Сирию во время наступления группировок вооруженной оппозиции, которое привело к свержению режима президента Башара Асада.

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Комментарии
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Е Пронина
вот и зачинщики пепеворота
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18 час.
Эльвира Величутина
Убедили? Ну тогда сражайтесь со всеми, кто пришел отобрать всю вашу землю. Израиль готов вместе с американцами оставить вам шиш.
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18 час.

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