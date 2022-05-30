Генерал Картаполов: массовая сдача в плен военных ВСУ становится неизбежной

Федеральное агентство новостей Военнослужащие Вооруженных сил Украины и бойцы националистических формирований неизбежно будут массово сдаваться в плен, заявил глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Федеральное агентство новостей Военнослужащие Вооруженных сил Украины и бойцы националистических формирований неизбежно будут массово сдаваться в плен, заявил глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Свежие комментарии