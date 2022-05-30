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Генерал Картаполов: массовая сдача в плен военных ВСУ становится неизбежной

Генерал Картаполов: массовая сдача в плен военных ВСУ становится неизбежной

Федеральное агентство новостей Военнослужащие Вооруженных сил Украины и бойцы националистических формирований неизбежно будут массово сдаваться в плен, заявил глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

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