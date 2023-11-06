Василой, подозреваемый по делу о стрельбе в аэропорту, вернулся к работе

Начальник Пограничной полиции Росиан Василой, признанный подозреваемым в предполагаемой халатности при исполнении служебных обязанностей, приведшей к трагическим событиям, произошедшим 30 июня в аэропорту, вернулся к работе.
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