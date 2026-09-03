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Итальянский холдинг Barilla Group приобретает американский бренд GOODLES

Итальянский холдинг Barilla Group приобретает американский бренд GOODLES

Итальянский пищевой гигант Barilla Group подписал окончательное соглашение о покупке американской компании Gooder Foods Inc.

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