Убийца экс-депутата Рады Фарион троллил ее дочь в зале суда, показывая язык перед камерами (ВИДЕО)

фото: По информации МВД Украины, следующей жертвой после Фарион был депутат Бужанский. Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко не дал утвердительного ответа на вопрос о своей виновности.