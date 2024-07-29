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«Сборище ополоумевших, бесполых созданий уже мертво, как французский суповой петух, лишённый головы»

«Сборище ополоумевших, бесполых созданий уже мертво, как французский суповой петух, лишённый головы»

С одной стороны, мы и наши родители действительно воспринимали Олимпийские игры как нечто само собой разумеющееся, смотрели, болели.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;жирную точку необходимо было поставить ещё несколько лет назад, когда МОК принялся унижать нас во всём обилии изощрённых форм и с изощрённым садизмом.&quot;- надеюсь свою чашу позора Россия испила до дна? Пора уже пить воду из родника?
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