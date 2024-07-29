«Сборище ополоумевших, бесполых созданий уже мертво, как французский суповой петух, лишённый головы»

Natalija Osminina

"жирную точку необходимо было поставить ещё несколько лет назад, когда МОК принялся унижать нас во всём обилии изощрённых форм и с изощрённым садизмом."- надеюсь свою чашу позора Россия испила до дна? Пора уже пить воду из родника?