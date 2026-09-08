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Мировой сектор стройматериалов: Волна M&A-сделок на миллиарды долларов захлестнула отрасль благодаря высокому денежному потоку

Мировой сектор стройматериалов: Волна M&A-сделок на миллиарды долларов захлестнула отрасль благодаря высокому денежному потоку

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало специальный аналитический обзор M&A-активности в мировом секторе строительных и нерудных материалов, зафиксировавший рекордный уровень консолидации активов в 2026 году.

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