КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ В субботу завершился визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого он принял участие в ряде мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"
Комментарии
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Людмила Лиханова
Не дождетесь. Путин и его команда настоящие шахматисты, задачи четко поставлены и они будут достигнуты.И не по тому, что я обожаю Путина, я его уважаю за то, что в отличии от глубинного государства внутри пиндосии, в России есть государственники которые четко понимают, что нас не оставят в покое пока у них будет хоть какая-то возможность. И наш самый главный план - лишить их этой возможности начиная от зачистки территории бывшей украины , продолжая теперь уже самим брать в кольцо баз наших врагов и наращивать такое вооружение до которого врагам еще долго мучаться, а мы будем всегда их опережать Тех кто надеется на изменения курса после ухода Путина могу огорчить. В тиши идет огромная работа по воспитанию, отбору, проверке и перепроверке будущих государственников. Путин и его команда не оставят пустое место для всяких предателей.
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1 д.
Людмила Лиханова
Не дождетесь. Путин и его команда настоящие шахматисты, задачи четко поставлены и они будут достигнуты.И не по тому, что я обожаю Путина, я его уважаю за то, что в отличии от глубинного государства внутри пиндосии, в России есть государственники которые четко понимают, что нас не оставят в покое пока у них будет хоть какая-то возможность. И наш самый главный план - лишить их этой возможности начиная от зачистки территории бывшей украины , продолжая теперь уже самим брать в кольцо баз наших врагов и наращивать такое вооружение до которого врагам еще долго мучаться, а мы будем всегда их опережать Тех кто надеется на изменения курса после ухода Путина могу огорчить. В тиши идет огромная работа по воспитанию, отбору, проверке и перепроверке будущих государственников. Путин и его команда не оставят пустое место для всяких предателей.
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1 д.
Юрий Золотарев
Есть у русских такая заготовка ответа: вот вам дли-и-инный-предлинный, с прибором! Не хотите?
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22 час.
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