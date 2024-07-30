Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"

Людмила Лиханова Не дождетесь. Путин и его команда настоящие шахматисты, задачи четко поставлены и они будут достигнуты.И не по тому, что я обожаю Путина, я его уважаю за то, что в отличии от глубинного государства внутри пиндосии, в России есть государственники которые четко понимают, что нас не оставят в покое пока у них будет хоть какая-то возможность. И наш самый главный план - лишить их этой возможности начиная от зачистки территории бывшей украины , продолжая теперь уже самим брать в кольцо баз наших врагов и наращивать такое вооружение до которого врагам еще долго мучаться, а мы будем всегда их опережать Тех кто надеется на изменения курса после ухода Путина могу огорчить. В тиши идет огромная работа по воспитанию, отбору, проверке и перепроверке будущих государственников. Путин и его команда не оставят пустое место для всяких предателей.

Людмила Лиханова Не дождетесь. Путин и его команда настоящие шахматисты, задачи четко поставлены и они будут достигнуты.И не по тому, что я обожаю Путина, я его уважаю за то, что в отличии от глубинного государства внутри пиндосии, в России есть государственники которые четко понимают, что нас не оставят в покое пока у них будет хоть какая-то возможность. И наш самый главный план - лишить их этой возможности начиная от зачистки территории бывшей украины , продолжая теперь уже самим брать в кольцо баз наших врагов и наращивать такое вооружение до которого врагам еще долго мучаться, а мы будем всегда их опережать Тех кто надеется на изменения курса после ухода Путина могу огорчить. В тиши идет огромная работа по воспитанию, отбору, проверке и перепроверке будущих государственников. Путин и его команда не оставят пустое место для всяких предателей.