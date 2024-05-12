Для напавшего с молотком на мужа женщины-политика прокуратура затребовала 40 лет тюрьмы

Прокуратура просит 40 лет заключения для человека, который напал с молотком на Пола Пелоси. Запрос был подан за неделю до вынесения приговора Дэвиду Депейпу, который в 2022 году вломился в дом экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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