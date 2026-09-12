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Защитник ЦСКА Хэмилтон о поражении от «Адмирала» дома: «КХЛ – очень конкурентная лига. Но скоро мы поедем во Владивосток и там возьмем свое»

Защитник ЦСКА Роб Хэмилтон высказался о поражении от « Адмирала » (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.  – Что случилось с ЦСКА в третьем периоде? – «Адмирал» – команда, которая умеет приспосабливаться, они очень хорошо работали на площадке.

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