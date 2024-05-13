ВС РФ сносит военные объекты ВСУ в Харьковской и Сумской областях ФАБами, Х-69 и «Калибрами»: новости СВО на утро 14 мая

На этом фоне польские СМИ раскрыли события в Харьковской области. Россия сносит военные объекты ВСУ в Харьковской и Сумской областях ФАБами, Х-69 и «Калибрами» ВС РФ применяют активное воздействие на ВСУ в зоне СВО.