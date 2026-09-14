Почему в СССР обои клеили на газеты

Наши современники, достаточно зрелые для того, чтобы в 70-х и 80-х годах прошлого века клеить обои своими руками, помнят, что советская технология отделочных работ такого типа отличалась от современной.
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