Китайские автомобили стали чаще ломаться – эксперт назвал причину

Рост визитов китайских автомобилей на СТО может быть связан с увеличением их числа на российских дорогах и сроком эксплуатации, сообщил «Татар-информу» автоэксперт Петр Баканов.
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