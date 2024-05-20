Сомнолог Мелехин объяснил, почему люди разговаривают во сне

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Некоторых людей беспокоит то, что они разговаривают во сне. Является ли это признаком заболевания, объяснил кандидат психологических наук, когнитивно-поведенческий терапевт и сомнолог Алексей Мелехин.
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