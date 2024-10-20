Штурмовик назвал причину успехов российских бойцов и рассказал об обстановке в освобождённом Украинске Штурмовик «Харам», бравший город Украинск, перечислил причины успехов армии РФ«Харам» командует подразделением авиаразведки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии