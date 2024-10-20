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"Начинаю радоваться за нашу армию"

"Начинаю радоваться за нашу армию"

Штурмовик назвал причину успехов российских бойцов и рассказал об обстановке в освобождённом Украинске Штурмовик «Харам», бравший город Украинск, перечислил причины успехов армии РФ«Харам» командует подразделением авиаразведки.

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