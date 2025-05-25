Группировка войск «Север» уничтожила технику и позиции ВСУ в Сумской области

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в составе группировки войск «Север» с применением FPV-дронов уничтожили боевую технику и позиции подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Сумской области.
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