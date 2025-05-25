ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Поветьев
    Опять отраву впаривают?Косметолог перечи...
  • ruslava Митькина
    Сволочи! Стереть хохляндию с лица земли! Все они нацики и другими не будут. Могут  притвориться, но это до поры, до в...Освобожденные из ...
  • Олег Поветьев
    Не нужны людям банки!Уперлись в лимит:...

Группировка войск «Север» уничтожила технику и позиции ВСУ в Сумской области

Группировка войск «Север» уничтожила технику и позиции ВСУ в Сумской области

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в составе группировки войск «Север» с применением FPV-дронов уничтожили боевую технику и позиции подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Сумской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх