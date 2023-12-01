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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как встретить мужа из командировки дома после долгой разлуки?

Никто не любит долгих разлук, во время которых в голову лезут всякие глупости, даже если причин нет. В любом случае, командировки позволяют мужу зарабатывать больше, поэтому они должны рассматриваться как вынужденная мера и способ сохранить свежесть отношений.

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