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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О′Нил назвал Эмбиида «мягким» из-за отказа играть два дня подряд

«Нужно стремиться к тому, чтобы быть тем самым парнем, и, судя по его недавнему заявлению, я сомневаюсь, что Джоэл Эмбиид хочет быть таким парнем.

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