Премьер Польши Моравецкий: ЕС — наркоман, зависящий от газа из РФ

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в рамках организованной в столице государства конференции, посвящённой украинской теме, указал на тот факт, что ЕС напоминает наркозависимого, который неспособен отказаться от газового топлива из РФ.
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в рамках организованной в столице государства конференции, посвящённой украинской теме, указал на тот факт, что ЕС напоминает наркозависимого, который неспособен отказаться от газового топлива из РФ.
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