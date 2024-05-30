Сегодня в Астрахани электричество отключают в течение дня и ближе к полуночи

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в час ночи 31 мая. В четверг, 30 мая, плановые отключения электричества коснутся 75 улиц и переулков Астрахани во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 18:00), причем значительную часть – в период с 23:00 до 01:00 31 мая.