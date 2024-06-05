Захарова изыскано поиронизировала над правовой системой США, наложившей санкции на МУС

Русский дипломат прокомментировала преследование Международного уголовного суда со стороны США.На днях палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС, пригрозившему арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии