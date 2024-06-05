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Захарова изыскано поиронизировала над правовой системой США, наложившей санкции на МУС

Захарова изыскано поиронизировала над правовой системой США, наложившей санкции на МУС

Русский дипломат прокомментировала преследование Международного уголовного суда со стороны США.На днях палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС, пригрозившему арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

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