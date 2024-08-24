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Котопёс недели: возьмите из приюта жизнерадостную собаку Кинзу или рассудительную кошку Пепе

Котопёс недели: возьмите из приюта жизнерадостную собаку Кинзу или рассудительную кошку Пепе

Две суперпитомицы готовы к встрече со своими людьми. фото: фонд «Собаки, которые любят»Если вы находитесь в Москве или Санкт-Петербурге и любите животных, мы вас от всего хвоста поздравляем, ведь эти выходные будут наполнены радостными событиями для всех собачников и кошатников! Во-первых, в субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, в одиннадцати приютах Москвы и четырех приютах Санкт-Петербурга пройдут дни открытых дверей.

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