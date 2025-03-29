ОМОН сработал быстро после отдыха начальника ОМВД столицы, а судья не пощадила и влепила приговор по всей строгости закона

Ментов с такой рожей сразу надо сажать: принципиально беспринципный ублюдок, продаст даже свою мать родную.

Дмитрий Бакланов

Антисоветчики утверждают, что ВСЕ! Все россияне ради бабла насущного мать родную продадут, ибо "зверь в каждом из нас". И только ГУЛАГ в СССР сдерживал, но сидело 50% населения, а 50% - охраняло.