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ОМОН сработал быстро после отдыха начальника ОМВД столицы, а судья не пощадила и влепила приговор по всей строгости закона

ОМОН сработал быстро после отдыха начальника ОМВД столицы, а судья не пощадила и влепила приговор по всей строгости закона

Avia.pro - СМИ Измайловский районный суд поставил точку в громком деле Сергея Андреева — бывшего начальника ОМВД по Басманному району столицы.

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Комментарии
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Eduard
Короче говоря эта сволочь на латышей работала,а латыши считай наши подлейшие враги!
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9 час.
АС
Александр Сысоев
Ментов с такой рожей сразу надо сажать: принципиально беспринципный ублюдок, продаст даже свою мать родную.
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Антисоветчики утверждают, что ВСЕ! Все россияне ради бабла насущного мать родную продадут, ибо &quot;зверь в каждом из нас&quot;. И только ГУЛАГ в СССР сдерживал, но сидело 50% населения, а 50% - охраняло.
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7 час.
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