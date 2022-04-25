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Военные за сутки сбили украинскую ракету "Точка-У" и еще 13 беспилотников

Военные за сутки сбили украинскую ракету "Точка-У" и еще 13 беспилотников

Кроме того, в небе над Украиной были уничтожены 13 дронов противника. Беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое и Невское в Харьковской области, а также над Высоким и Чернобаевкой в Херсонской области.

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