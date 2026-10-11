Полиция задержала мужчину, угрожавшего покушением на премьера Польши Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что полиция задержала мужчину, который угрожал ему расправой.
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Тускв тоже надо за решётку за угрозы в адрес России.