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Горожан пригласили на день финансовой грамотности в ОЭЗ «Технополис Москва»

Горожан пригласили на день финансовой грамотности в ОЭЗ «Технополис Москва»

В Москве 29 июня пройдет день финансовой грамотности. Это просветительское мероприятие организовано Департаментом финансов Москвы совместно с городским центром финансовой грамотности и состоится в Год семьи.

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