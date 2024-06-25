Горожан пригласили на день финансовой грамотности в ОЭЗ «Технополис Москва»

В Москве 29 июня пройдет день финансовой грамотности. Это просветительское мероприятие организовано Департаментом финансов Москвы совместно с городским центром финансовой грамотности и состоится в Год семьи.
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