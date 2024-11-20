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Чернигов, Сумы: США вынесли приговор Киеву, ударив ATACMS по России

Чернигов, Сумы: США вынесли приговор Киеву, ударив ATACMS по России

Американские ракеты ATACMS впервые ударили по "старым" землям России. Итак, свершилось: в Вашингтоне запустили качественно новый уровень эскалации конфликта, не внимания предупреждениям из Москвы.

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