В этот день, 23 октября 1834 года, родился Юрий Нечаев-Мальцов - меценат, благотворитель, переводчик, дипломат, владелец стекольных заводов и фабрик.
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