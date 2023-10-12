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Дубль Холанда помог Норвегии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024

Дубль Холанда помог Норвегии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024

В сборной Эрлинга, похоже, прорвало.автор фото: UEFAВ сборной Эрлинга, похоже, прорвало.В Ларнаке (Кипр) на стадионе «АЕК-Арена» 12 октября состоялся матч 7-го тура отборочного турнира на Евро-2024 в группе А между сборными Кипра и Норвегии.

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