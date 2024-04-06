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Военное обозрение

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ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ

ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ

Был атакован военный объект на территории аэродрома одного из предприятий в Киевской области Украины.

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