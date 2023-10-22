Не знаете, переживут ли ваши отношения испытание временем? Ответьте на 7 вопросов

Не знаете, переживут ли ваши отношения испытание временем? Ответьте на 7 вопросовНа ранней стадии отношений, когда любовь ослепляет и кружит голову, бывает трудно оценить реальность и понять, есть ли у вашей пары перспектива, стоит ли тратить эмоции и время.