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Царьград

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Роспотребнадзор проверит воздух после атаки ВСУ

Роспотребнадзор проверит воздух после атаки ВСУ

Специалисты уже проводят отбор проб в зоне жилой застройки.Роспотребнадзор проводит отбор проб воздуха в зоне жилой застройки в Тихорецке, где была совершена атака ВСУ.

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