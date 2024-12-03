Бонусы в контракте Голдобина могут усложнить обмен форварда из «Спартака» («СЭ»)

Ранее появилась информация, что «Спартак» может обменять форварда. «Возможно, Голдобина и могли бы оперативно обменять, вот только это крайне сложно, учитывая, что значительная часть бонусов хоккеиста попадет в потолок.
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