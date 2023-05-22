Минфин США сообщает о возможном дефолте уже 1 июня, если Конгресс и Белый дом не повысят потолок госдолга

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что Соединенные Штаты Америки все еще могут столкнуться с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня при условии, что Белый дом и Конгресс не успеют согласовать повышение потолка госдолга.
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