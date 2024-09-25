Члены общественного совета провели кейс-чемпионат для студентов Чистопольского филиала КИУ

Председатель общественного совета Эльмира Замалетдинова совместно с директором центра молодежных формирований ФОРПОСТ Жасмин Саутиной организовали кейс-чемпионат для студентов 1 курса Чистопольского филиала КИУ «Безопасный интернет».
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