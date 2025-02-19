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Царьград

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Особый режим в Приморье: 180 км противопожарных полос и усиленное патрулирование

Особый режим в Приморье: 180 км противопожарных полос и усиленное патрулирование

В Приморском крае, в связи с угрозой пожаров, введён особый противопожарный режим. Ограничен доступ в национальный парк "Земля леопарда".

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