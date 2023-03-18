В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4. Как проинформировала пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны Умеда Юсуфи, эпицентр подземного толчка располагался в 260 километрах юго-восточнее Душанбе.