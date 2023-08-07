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Закария близок к переходу в «Монако». Переговоры с «Ювентусом» идут хорошо

Переговоры «Ювентуса» и французского клуба проходят хорошо. Стороны работают над достижением окончательной договоренности.

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