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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к вооруженному нападению на полицейских в Карачаево-Черкесской Республике

22 апреля в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» поступило сообщение о том, что в районе «Нижнего рынка» в г.

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