Большой театр Беларуси отправляется в гастрольный тур по городам России

Большой театр Беларуси отправится в гастроли по России и представит свои лучшие балетные постановки - "Лебединое озеро" и "Анна Каренина", которые постоянно собирают аншлаги в Минске, в Казани и Йошкар-Оле, Уфе, Челябинске и Тюмени, сообщает БЕЛТА.