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За сутки самолеты ВТА выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожаров в Иркутской области и на территории Мордовского государственного природного заповедника

За сутки самолеты ВТА выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожаров в Иркутской области и на территории Мордовского государственного природного заповедника

Всего для тушения природных пожаров в этих регионах выполнено 36 вылетов самолетов Ил-76 и сброшено более 1,5 тысяч тонн воды.

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